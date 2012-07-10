Внедрение АПИ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки98 просмотров

Есть готовое АПИ калькулятора.

Требуется разработчик, который сможет внести правки в АПИ и поможет внедрить его клиенту.

Есть документация по готовому АПИ.

13 лет назад
Sm1thik
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров