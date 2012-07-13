Адаптировать модуль на Joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка129 просмотров

Есть модуль "Социальные закладки". Там куча всяких ссылок на иностранные социальные сети.

http://matveevip.ru/index.php/component/k2/item/134-jobs

Необходимо добавить туда наши родные вконтакте и т.п. (список предоставлю), а лишние импортные убрать.

Joomla
13 лет назад
nmagazin
Сергей 
61 год
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
13 лет назад
$30
1 день
Сергей быстро и качественно написал модуль. Рекомендую к сотрудничеству.
Сергей - хороший адекватный заказчик, задачу описал достаточно подробно и оплатил работу без проблем. Приятно работать с такими людьми.

Заявки фрилансеров

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
13 лет назад