Необходимо сделать плагин авторизации через vk, facebook авторизация facebook.com — http://bit.ly/NeREzW авторизация vk.com — http://bit.ly/Mp2DlT CMS — ShopOS(VAMShop) пример нерабочего плагина ниже
Парсер
Здравствуйте,
нужен парсер популярного украинского каталога сравнение цен*, раздел автошины.
парсер должен сохранять информацию:
url | самая низкая цена | строка товара | компания где самая низкая цена
от Вас строки и цена
*-скину в личку
Выбранный исполнитель
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