Парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок255 просмотров

Здравствуйте,

нужен парсер популярного украинского каталога сравнение цен*, раздел автошины.

парсер должен сохранять информацию:

url | самая низкая цена | строка товара | компания где самая низкая цена

от Вас строки и цена

*-скину в личку

13 лет назад
4tyres
41 год
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

alex1001222
Алексей 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$40
4 дня

Заявки фрилансеров

alex1001222
Алексей 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад