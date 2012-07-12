Сформировать XML-фид с данными о рецептах

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  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки151 просмотр

Сайт на джумле 2.5. Сайт с рецептами. Необходимо написать PHP скрипт который формирует XML-фид с данными о рецептах для яндекса. Новые рецепты автоматом генерируются в данный файл. Пример формирования - http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1112008. Сайт отправлю в личку, плюс объясню конкрктно как должен формироваться файл. Страницы с рецептами уже заточены под формирование файла. Торг уместен!

JoomlaPHP
13 лет назад
Kiddywear
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

mediaceh
Максим 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
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mediaceh
Максим 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад