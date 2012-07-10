Скрипт для создания простого интернет-магазина

Нужно разработать функционал для создания интернет-магазина, желательно для сайта работающего на Drupal7, а именно: у каждого зарегистрированного пользователя должен быть свой виртуальный баланс, который будет пополняться системой Яндекс.Деньги или QIWI. При отправке формы «купить» с баланса снимается соответствующая сумма и покупателю открывается (прямо в шаблоне сайта) ссылка на скачивание (скачать файл может только купивший пользователь). В прикрепленном файле пример внешнего вида.

Обратите внимание, что полной интеграции с CMS и панели администрирования – не нужно, достаточно просто скрипта, который устанавливается вручную.