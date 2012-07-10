Скрипт для создания простого интернет-магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок131 просмотр

Нужно разработать функционал для создания интернет-магазина, желательно для сайта работающего на Drupal7, а именно: у каждого зарегистрированного пользователя должен быть свой виртуальный баланс, который будет пополняться системой Яндекс.Деньги или QIWI. При отправке формы «купить» с баланса снимается соответствующая сумма и покупателю открывается (прямо в шаблоне сайта) ссылка на скачивание (скачать файл может только купивший пользователь). В прикрепленном файле пример внешнего вида.

Обратите внимание, что полной интеграции с CMS и панели администрирования – не нужно, достаточно просто скрипта, который устанавливается вручную.

13 лет назад
PHP_OS
Игорь 
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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