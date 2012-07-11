Wordpress плагин

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Здравствуйте.

Нужен плагин для вордпрес для сайта который продает билеты на развлекательные мероприятия онлайн.

Суть в том, что бы после установки плагина, админ сайта мог импортировать афишу мероприятия на сайт.

Экспорт есть, данные отдаются через json. Что требуется:

1. Сохранение ключа импорта. Юзер его получает на самом сайте, используется он при запросе данных.

Хранить стандартно в wp_options.

2. Страница управления афишей. На ней можно сделать апдейт данных с сайта, сделать активным или неактивным мероприятие. Установить время отображения мероприятия в афише. Афишу можно хранить в отдельной таблице, а можно и в сеществующих.

3. Афиша. Это уже фронтенд. Обычный вывод афиши. Картинка, название мероприятия, время, краткое описание.

Само собой листалка страниц. По клику переход на подробное описание. На странице подробного описания кроме дублирования той же инфы, либо iframe либо ссылка, которая откроет мероприятие в новом окне. Настраивается это тоже в админке. Как и ширина и высота iframe.

В принципе все. Ожидаю простой и аккуратно сверстанной панели управления и афиши. Стили афиши в отдельном файле, что бы было легко править.

WordPress
13 лет назад
msdn11
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Был
4 года назад

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coffein1389
Антон 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-1)
13 лет назад
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3 дня

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coffein1389
Антон 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-1)
13 лет назад