Здравствуйте. Нужен плагин для вордпрес для сайта который продает билеты на развлекательные мероприятия онлайн. Суть в том, что бы после установки плагина, админ сайта мог импортировать афишу мероприятия на сайт. ...
Wordpress plugin
Требуется php программист со знаниями wordpress.
умение написания wordpress plugins.
знание англ. на уровне чтению документации + иногда чат с клиентом.
прикрепляйте резюме, примеры работ …
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