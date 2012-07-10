Wordpress plugin

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Закрыт2 заявки75 просмотров

Требуется php программист со знаниями wordpress.

умение написания wordpress plugins.

знание англ. на уровне чтению документации + иногда чат с клиентом.

прикрепляйте резюме, примеры работ …

PHPWordPress
13 лет назад
gonzakharkov
Влад Ильин 
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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