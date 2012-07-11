Правки по сайту Joomla + virtuemart

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Завершен1 заявка152 просмотра

Нужно сделать правки

Joomla
13 лет назад
goacher
36 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

zubast
Олег 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
13 лет назад
$10
1 день
Все отлично! Быстро, качественно в сроки! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

zubast
Олег 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
13 лет назад