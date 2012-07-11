Для существующего сайта транспортно экспедиторской компании требуется создать личный кабинет для пользователей,. чтоб они там имели возможность смотреть историю отправок грузов и цену за оказанные услуги, местонахождение груза на данном этапе, имели возможность ...
Создание форума
с
платная тех поддержка в течение существования проекта
от вас требуется только техническая часть, дизайнер свой
бюджет форума со всеми модулями 3000$
ежемесячная поддержка 1000$
просьба новичков не беспокоить
берегите свое и мое время
для связи оставляйте скайп, примеры работ и условия
Заявки фрилансеров
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