Парсер нескольких сайтов в одну базу с админкой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки202 просмотра

необходимо ежедневно брать обновления нижеприведенным ссылкам. файлы надо переработать в текст, чтобы с ними работать по базе - поиск, фильтры и тп.

обновился или нет список – не важно все равно нужно раз в день его проверять.

Нужно сделать веб-интерфейс для работы с парсенной информацией - минимум дизайна, с максимум удобства. вход - по логину и паролю. Неавторизованным показывается только форма авторизации.

после авторизации появляются разделы базы данных с фильтрами и поиском.

разделов будет несколько, разбитых по источникам и тематике.

главное это удобство поиска, фильтрации и просмотра информации

Источники для парсинга:

1. Министерство финансов РК

http://www.minfin.gov.kz/irj/portal/anonymous?guest_user=russian

парсить:

1.1. меню: нормативно-правовые акты

http://www.minfin.gov.kz/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES://portal_content/prototype_mf/roles/com.saprun.mf_anonymous_roles/com.saprun.mf_anonymous_ru/info_materials/norm_prav_act

1.2. меню: информационные материалы - Нормативно-правовые акты, разработанные в рамках совершенствования бюджетного процесса - Законодательные акты Республики Казахстан

http://www.minfin.gov.kz/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES://portal_content/prototype_mf/roles/com.saprun.mf_anonymous_roles/com.saprun.mf_anonymous_ru/info_materials/kz.dragau.eminfin/kz.dragau.eminfin

1.3. меню: информационные материалы - Нормативно-правовые акты, разработанные в рамках совершенствования бюджетного процесса - Подзаконные нормативные правовые акты Республики Казахстан

http://www.minfin.gov.kz/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES://portal_content/prototype_mf/roles/com.saprun.mf_anonymous_roles/com.saprun.mf_anonymous_ru/info_materials/kz.dragau.eminfin/kz.dragau.eminfin_2

1.4. меню: информационные материалы - Нормативно-правовые акты, разработанные в рамках совершенствования бюджетного процесса -Справочно-аналитические материалы

http://www.minfin.gov.kz/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES://portal_content/prototype_mf/roles/com.saprun.mf_anonymous_roles/com.saprun.mf_anonymous_ru/info_materials/kz.dragau.eminfin/kz.dragau.eminfin_3

1.5. меню: информационные материалы - Аналитические доклады

http://www.minfin.gov.kz/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES://portal_content/prototype_mf/roles/com.saprun.mf_anonymous_roles/com.saprun.mf_anonymous_ru/info_materials/analiticheski_doklady

2. Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство)

http://www.azkrk.kz/rus/

парсить:

2.1. Реестр субъектов - доминантов http://www.azkrk.kz/rus/ml/reestr/

3. Комитет фин. контроля РК

парсить:

3.1. Cписок недобросовестных и ненадежных поставщиков

http://www.goszakup.kz/wps/portal (сейчас парсить невозможно, реконструкция)

4.парсить гос закупки - список недобросовестных участников (с подробностями)

http://goszakup.gov.kz/app/index.php/ru/public_careless

13 лет назад
ss2002
Сергей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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