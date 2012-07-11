Здравствуйте. Есть задача спарсить базу тур-агентств с контактной информацией, с разбивкой по городам. Сайт источник: http://firms.turizm.ru/ Выгрузка в дамп MySQL, структура бд следующая: Таблица tur_cities city_id city_name ...
Парсер нескольких сайтов в одну базу с админкой
необходимо ежедневно брать обновления нижеприведенным ссылкам. файлы надо переработать в текст, чтобы с ними работать по базе - поиск, фильтры и тп.
обновился или нет список – не важно все равно нужно раз в день его проверять.
Нужно сделать веб-интерфейс для работы с парсенной информацией - минимум дизайна, с максимум удобства. вход - по логину и паролю. Неавторизованным показывается только форма авторизации.
после авторизации появляются разделы базы данных с фильтрами и поиском.
разделов будет несколько, разбитых по источникам и тематике.
главное это удобство поиска, фильтрации и просмотра информации
Источники для парсинга:
1. Министерство финансов РК
http://www.minfin.gov.kz/irj/portal/anonymous?guest_user=russian
парсить:
1.1. меню: нормативно-правовые акты
http://www.minfin.gov.kz/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES://portal_content/prototype_mf/roles/com.saprun.mf_anonymous_roles/com.saprun.mf_anonymous_ru/info_materials/norm_prav_act
1.2. меню: информационные материалы - Нормативно-правовые акты, разработанные в рамках совершенствования бюджетного процесса - Законодательные акты Республики Казахстан
http://www.minfin.gov.kz/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES://portal_content/prototype_mf/roles/com.saprun.mf_anonymous_roles/com.saprun.mf_anonymous_ru/info_materials/kz.dragau.eminfin/kz.dragau.eminfin
1.3. меню: информационные материалы - Нормативно-правовые акты, разработанные в рамках совершенствования бюджетного процесса - Подзаконные нормативные правовые акты Республики Казахстан
http://www.minfin.gov.kz/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES://portal_content/prototype_mf/roles/com.saprun.mf_anonymous_roles/com.saprun.mf_anonymous_ru/info_materials/kz.dragau.eminfin/kz.dragau.eminfin_2
1.4. меню: информационные материалы - Нормативно-правовые акты, разработанные в рамках совершенствования бюджетного процесса -Справочно-аналитические материалы
http://www.minfin.gov.kz/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES://portal_content/prototype_mf/roles/com.saprun.mf_anonymous_roles/com.saprun.mf_anonymous_ru/info_materials/kz.dragau.eminfin/kz.dragau.eminfin_3
1.5. меню: информационные материалы - Аналитические доклады
http://www.minfin.gov.kz/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES://portal_content/prototype_mf/roles/com.saprun.mf_anonymous_roles/com.saprun.mf_anonymous_ru/info_materials/analiticheski_doklady
2. Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство)
парсить:
2.1. Реестр субъектов - доминантов http://www.azkrk.kz/rus/ml/reestr/
3. Комитет фин. контроля РК
парсить:
3.1. Cписок недобросовестных и ненадежных поставщиков
http://www.goszakup.kz/wps/portal (сейчас парсить невозможно, реконструкция)
4.парсить гос закупки - список недобросовестных участников (с подробностями)
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