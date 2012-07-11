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Скрипт для работы с сервисом продвижения Твиттера
Существует сторонний сервис, которым можно пользоваться для развития твиттер-аккаунтов - подписываться, отписываться от пользователей и так далее. Проблема в том, что эти действия можно совершать только вручную, что не очень удобно при больших объемах работы, и у сервиса отсутствует API.
Задача - создать скрипт, который будет действовать по следующему алгоритму:
Авторизуется на стороннем сервисе посредством аккаунта в твиттер (список твиттер аккаунтов будет предоставлен).
Принимает в качестве входного параметра название твиттер аккаунта, чьих фолловеров надо будет фолловить. Этот твиттер вставлять в специальную форму на стороннем сайте.
Далее сторонний сервис выводит (страницами) список твиттер аккаунтов (не более 40 на страницу), которые подписаны на заданный. Задача скрипта - проставить галочки в чекбоксы чтобы выбрать, на кого подписаться (тут сторонний сервис предоставляет несколько параметров для фильтрации, желательно их обрабатывать).
После подписки скрипт переключает страницу и подписывается на аккаунты, представленные на следующей странице. Нужно задать возможность указывать скрипту число людей, больше которого он не сможет зафолловить.
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