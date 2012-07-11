Плагин для Community Builder

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок98 просмотров

Имеется сайт под управлением Joomla 2.5 на котором присутствует личный кабинет, созданный на Community Builder 1.8.1

1) Требуется создать плагин для отправки данных администратору сайта из личного кабинета.

2) Отправленные данные должны экспортироваться в Excel таблицу.

Техническое задание - http://files.mail.ru/FMDPGU

[email protected]

Joomla
13 лет назад
QazzzaQ
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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