Нужно перенести сайт

Необходим перенос сайта с самописного движка на какой-то стандартный. Нам нужно дать рекомендации, на что лучше перенести, перенести и дальнейшая поддержка.

Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа поетапно, показываете какойто результат — оплата. Работаем именно в таком русле. Так как кидали не раз уже.