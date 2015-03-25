Нужно перенести сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок146 просмотров

Необходим перенос сайта с самописного движка на какой-то стандартный. Нам нужно дать рекомендации, на что лучше перенести, перенести и дальнейшая поддержка.

Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа поетапно, показываете какойто результат — оплата. Работаем именно в таком русле. Так как кидали не раз уже.

11 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$50
3 дня
Хорошо и качественно выполняет свою работу, работаем не первый раз и надеюсь еще будем работать в будущем.
Сотрудничеством доволен! Своевременная оплата и четкое задание.

Заявки фрилансеров

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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