SimplaCMS - регистрация при покупке

Здравствуйте!

Необходимо реализовать следующий функционал:

Каждый заказ влечёт за собой регистрацию и вход клиента в личный кабинет.

Подробнее:

1) Я зашёл в магазин

2) Добавил товар в корзину

3) Перешёл в корзину

4) Указал свои личные данные, включая ФИО, ТЕЛ и EMAIL

5) Провожу заказ

6) В процессе проведения заказа срабатывает скрипт который регистрирует меня на основании указанных мною данных: ФИО, Email, Тел, Пароль

7) Происходит авторизация

8) Я оказываюсь на странице "Спасибо, Ваш заказ принят! Выберите способ оплаты..."

Заранее благодарен!