SimplaCMS - регистрация при покупке

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки116 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо реализовать следующий функционал:

Каждый заказ влечёт за собой регистрацию и вход клиента в личный кабинет.

Подробнее:

1) Я зашёл в магазин

2) Добавил товар в корзину

3) Перешёл в корзину

4) Указал свои личные данные, включая ФИО, ТЕЛ и EMAIL

5) Провожу заказ

6) В процессе проведения заказа срабатывает скрипт который регистрирует меня на основании указанных мною данных: ФИО, Email, Тел, Пароль

7) Происходит авторизация

8) Я оказываюсь на странице "Спасибо, Ваш заказ принят! Выберите способ оплаты..."

Заранее благодарен!

13 лет назад
OnArsy
Арсен 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

proffil
Артем 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$50
2 дня
Этот проект выполнен быстро и с первого раза
Приятно было снова поработать. Рекомендую, как человека честного и ответственного.

Заявки фрилансеров

proffil
Артем 
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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