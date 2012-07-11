Доделать сайт для IPad

http://sp.alexandria-kamin.ru

Вкратце о тз.

1. http://sp.alexandria-kamin.ru/portfolio.html - слайды должны листаться на айпаде пальцем влево вправо. Сейчас весь хтмл какой есть гуляет за пальцем во всех направлениях.

2. Здесь же. Два пункта меню внизу portfolio и info вшиты в код слайдера, поэтому соответственно при загрузке сначала появляется пункт galleries а потом вместе с подгрузкой слайдов - остальные два. Надо, чтобы все меню появлялось сразу.

Оплата по факту.