Необходим перенос сайта с самописного движка на какой-то стандартный. Нам нужно дать рекомендации, на что лучше перенести, перенести и дальнейшая поддержка. Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа поетапно, показываете какойто результат — оплата. ...
Доделать сайт для IPad
Вкратце о тз.
1. http://sp.alexandria-kamin.ru/portfolio.html - слайды должны листаться на айпаде пальцем влево вправо. Сейчас весь хтмл какой есть гуляет за пальцем во всех направлениях.
2. Здесь же. Два пункта меню внизу portfolio и info вшиты в код слайдера, поэтому соответственно при загрузке сначала появляется пункт galleries а потом вместе с подгрузкой слайдов - остальные два. Надо, чтобы все меню появлялось сразу.
Оплата по факту.
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