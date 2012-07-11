Нужен типовой скрипт всплывающего окна на JQUery+FancyBox Поля формы: 1. Вводный текст - пара предложений 2. Имя 3. Email 4. Телефон 5. Примечание 6. Кнопка "Отправить" Окно ...
Разовая работа на сайте на TYPO3
Друзья,
Требуется программист для разовой работы на сайте, сделанном на TYPO3.
На данный момент нужно сделать изменения в сайте в соответствии с Техническим Заданием в приложении.
С понравившимся исполнителем планируем сотрудничать и в будущем.
Требования к исполнителю:
- достаточно хорошо знает TYPO3
- хорошо знаком с typoscript и работой с шаблонами в TYPO3
- ответственность и порядочность
- оплата за работу, а не за время
- ну и, конечно, вменяемая стоимость работ
Буду рады вашим откликам!
С уважением,
Владимир.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо найти причину не корректного отображения скрипта API maps Yandex.ru 2.0 в браузерах Internet Explorer до 9-й версии. Во всех других браузерах скрипт отображается правильно. Ссылка на скрипт: http://bumaznik.ru/auxpage_shema-proezda/Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1800
Необходимо запрограммить портал. Есть ТЗ. Дизайн,верстка готовы. Тестировать будем самостоятельно. Бюджет - 1800 USD Срок - 30 днейЗакрыт13 лет назад
- $1000
Добрый день. Нужен программист (и желательно верстальщик в одном лице). Задача: есть блог, созданный на оригинальной админке. Требуется создать ещё 3 однотипных блога (желательно на какой-нибудь надежной платформе, можно ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $155
http://sp.alexandria-kamin.ru Вкратце о тз. 1. http://sp.alexandria-kamin.ru/portfolio.html - слайды должны листаться на айпаде пальцем влево вправо. Сейчас весь хтмл какой есть гуляет за пальцем во всех направлениях. 2. Здесь ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Планируемая система в первую очередь предназначена для управления доступом в онлайн конференции (занятия) OpenMeetings для сайта онлайн обучения иностранным языкам. Сайт создается на Joomla 2.5 (уже запущен). Существует возможность заносить платежи пользователей ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Нужно проинсталить Wordpress + eStore + eShop на наш сайт http://britishgoods.weblab.ua. Хотя как плагин можно наверное и WP-Ecommerce или аналог. Очень понравилась тема: http://artsn.ru/estore-2-8-eshop-russkaya-tema-internet-magazina-dlya-wordpress/ Хотелось бы её ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте Требуется поменять структуру меню на сайте www.fi-lin.ru 1. В горизонтальном основном меню добавить кнопки 2. Убрать дополнительное вертикальное меню "Услуг", вместо разместить ссылки на соц. сети и возможность добавить "Мне нравится" ...Закрыт13 лет назад
Нужен движек, самописный, либо компонент для CMS Joomla2.5. Есть готовый дизайн и ТЗ. Дизайн натягивать не нужно, только функционал. Система бронирования времени вождения (календарь). Возможность из фронт-энда работы админа (добавлять, изменять параметры). ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте! Необходимо реализовать следующий функционал: Каждый заказ влечёт за собой регистрацию и вход клиента в личный кабинет. Подробнее: 1) Я зашёл в магазин 2) ...Завершен13 лет назад