Разовая работа на сайте на TYPO3

Друзья,

Требуется программист для разовой работы на сайте, сделанном на TYPO3.

На данный момент нужно сделать изменения в сайте в соответствии с Техническим Заданием в приложении.

С понравившимся исполнителем планируем сотрудничать и в будущем.

Требования к исполнителю:

- достаточно хорошо знает TYPO3

- хорошо знаком с typoscript и работой с шаблонами в TYPO3

- ответственность и порядочность

- оплата за работу, а не за время

- ну и, конечно, вменяемая стоимость работ

Буду рады вашим откликам!

С уважением,

Владимир.