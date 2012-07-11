Программирование сайта.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок184 просмотра

Нужен личный сайт врача гинеколога, двуязычный.

Дизайн и верстка есть (вероятно верстка потребует небольшой оптимизации).

Оплата только по факту исполнения (см. отзывы).

Из функционала стандартное - видео, слайдер, статьи с фото, сервис расчета овуляции и беременности.

Более подробное т.з. обсуждается с исполнителем.

13 лет назад
Pavlos
Павел 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

vovasl
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$250
14 дней

Заявки фрилансеров

vovasl
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад