Внести мелкие правки в магазин на CMS PrestaShop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка84 просмотра

Нужен специалист разбирающийся в CMS PrestaShop который сможет внести мелкие правки в настройки магазина и шаблона.

PrestaShop
13 лет назад
crewgerOk
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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