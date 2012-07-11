Сделать сайт для сбора контактов

1. Заверстать макет страницы сборки контактов. Есть элементы анимации.

2. Поставить на цмс чтобы я сам мог на ней контент редактировать.

3. Настроить передачу в mailchimp (службу рассылки почты) данных.

4. Сделать чтобы после ввода данных выводилась заданная мной страничка.Контент странички также редактируется через админку.