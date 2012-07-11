Сделать сайт для сбора контактов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка123 просмотра

1. Заверстать макет страницы сборки контактов. Есть элементы анимации.

2. Поставить на цмс чтобы я сам мог на ней контент редактировать.

3. Настроить передачу в mailchimp (службу рассылки почты) данных.

4. Сделать чтобы после ввода данных выводилась заданная мной страничка.Контент странички также редактируется через админку.

13 лет назад
chernyakov51
Сергей 
31 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров