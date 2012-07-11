Исправить глюк в скрипте

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  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки90 просмотров

Всем привет. Необходимо исправить глюк в скрипте калькулятора при работе в файрфоксе

13 лет назад
rusakov
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alex1001222
Алексей 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Спасибо за оперативную и качественную работу.
Четко поставил задание, отвечал на все возникающие по ходу выполнения вопросы, оплатил сразу после сдачи выполненной работы(внесения исправлений на сайт). Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

alex1001222
Алексей 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад