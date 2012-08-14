Изменить расположение меню на сайте Bitrix

Требуется доработать компонент Клубы (Фонды), а также Проекты для участников клубов. Сайт разрабатывается на Instant CMS. Подробное ТЗ прикреплено к проекту. 2/3 ТЗ выполнено, они отмечены в файле. Что бы понять оставшиеся ...