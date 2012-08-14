Изменить расположение меню на сайте Bitrix

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки114 просмотров

Суть задачи - избавиться от динамического меню.

Необходимо перенести второй уровень меню (всплывающий) в левую колонку.

3-й и последующие уровни показываются в левом блоке только если открыт родительский раздел.

13 лет назад
blbhoy
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ifoggy
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Проект успешно выполнен
Приятный заказчик,чёткие задачи, сотрудничеством доволен!

Заявки фрилансеров

ifoggy
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад