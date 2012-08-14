Требуется доработать компонент Клубы (Фонды), а также Проекты для участников клубов. Сайт разрабатывается на Instant CMS. Подробное ТЗ прикреплено к проекту. 2/3 ТЗ выполнено, они отмечены в файле. Что бы понять оставшиеся ...
Изменить расположение меню на сайте Bitrix
Суть задачи - избавиться от динамического меню.
Необходимо перенести второй уровень меню (всплывающий) в левую колонку.
3-й и последующие уровни показываются в левом блоке только если открыт родительский раздел.
Выбранный исполнитель
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