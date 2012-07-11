Движок сайта ставок

Добрый день (или что там у вас).

Интересует создание движка сайта для ставок на события (современно с использованием джиквери и т.п.).

Функционал:

1. Авторизация с помощью твитера, фейсбука и вконтакте (понятное дело с записью пользователя в собственную базу, проверка есть ли он там, выход).

2. Страница событий (ближайших прошедших).

3. Ставки (делать ставки, просматривать ставки, соотношения и т.п.)

4. Страница пользователя (количество денег, пополнения счета, статистика)

P.S. должен быть рассчитан на мультиязычность.

В общем все подробности в скайпе: igrobuild, если сработаемся то буду платить за развитие проекта, т.к. изначальный заказ это основа основ, а дальше нужно будет навешивать функционал :)