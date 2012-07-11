Сделать интернет-магазин

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок214 просмотров

Необходимо сделать качественный интернет-магазин. Дизайн и верстка есть. Нужно натянуть дизайн, настроить модули. На самом деле сейчас есть необходимость в 4 интернет-магазинах. Движок – не самописный, бесплатный должен быть. От вас – скорость выполнения, качество, адекватные цены. От нас – постоянные заказы.

Бюджет магазина – 150 у.е.

В заявке оставляйте примеры работ, название ЦМС и скайп. Спасибо.

13 лет назад
anothermedia
Дмитрий 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов

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Нет заявок фрилансеров