Приветствую, уважаемые, разработчки! Необходимо разработать веб-сервис по аналогии с helper.ru + доработки. Интересует стоимость и сроки (в диапазонах ОТ и ДО). Предпочтение отдается разработчикам с опытом в данной области. ...
Сделать простенькую форму обратной связи, joomla
Нужные поля:
1) Имя:
2) Электронная почта
3) Телефон
4) Сообщение
кнопка - Прикрепление файла (до 50 мб)
кнопка - отправить
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