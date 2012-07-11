Для интернет-магазина требуется добавить всплывающее окно при оформлении заказа. При добавлении товара в корзину должно появляться всплывающее окно, которое предлагает о продолжить покупки, перейти в корзину, либо оформить заказ. Дорогие фрилансеры, пишите ...
Проект по аналогу
нужен проект аналог http://www.websurf.ru/
в краце - проект автосерфинг, сообщество обменивающиеся трафиком на сайты участников проекта.
каждый участник может быть в роли рекламодателя и работника, либо платить за просмотры своего сайта другими, либо зарабатывать на просмотрах.
админ зарабатывает на комиссии которую он устанавливает (например за 2 просмотра чужого сайта работник может поставить в просмотр 1 показ своего сайта (комиссия 50%))
по тех условиям
нужен скрипт сайта + интерфейс АПИ для вин32 проги для работы с сайтом
скрипт организовывает работу сервиса для рекламодателей и работников
обеспечивает комфортную управляемость для администратора
должны быть инструменты общения между пользователями
инструменты рассылок и новостей
программа должна обеспечивать подмену реферера при серфинге
выбор случайного таймаута от 30сек до 3 минут при просмотре сайта
контроль ИП адресов работников (все адреса должны быть уникальными и не повторяться, возможно ли организовать проверку нахождения за НАТом??????)
контроль антивируса и показа трафика (работник не должен иметь возможность блокировать трафик идущий через программу)
контроль заработка (работник не может заработать более чем N денег в сутки это должно задаваться админом и управляться им в админке) и соответственно весь серфинг должен распределяться равномерно в течении суток согласно этой настройке.
- система тикетов (внутренняя почта клиент-админ)
- новости на сайте
- регистрация/восстановление аккаунта
логин пароль email ...
- рассылка
- добавление удаление сайтов, которые хотят крутить
- добавление рефероров к сайку который хотят крутить
- контроль уникальности активных ИПов клиентов
- статистика -сколько сайтов в открутке, сколько клиентов новых за сегодня, сколько клиентов всего, сколько клиентов активных сейчас
- скрипт, на который будет стучать софт, и который будет собирать всю статистику по просмотрам и выдавать задания (тут надо будет согласовывать работу с программистом софта)
- система взаиморасчетов (баланс, как пополняется, как расходуется, без взаимодействия с другими системами)
- логика, которая будет отвечать за начисление денег, комисии и т.д.
- админка (навскидку: список пользователей, статистика, настройки)
- начисление бонусов как вручную так и автоматически (например свежезареганным)
Трафик между клиентом и сервером должен шифроваться
вот как то так в первом приближении
ну и комментарии в коде обязательны хотя бы минимальные
- реферальная программа
+ контроль ГЕО
принимаются работники только СНГ региона, эти данные должны передаваться на наш софт через АПИ
от Вас требуется движок сайта, вин32софт не нужен - только интерфейс к нему
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