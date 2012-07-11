Проект по аналогу

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка169 просмотров

нужен проект аналог http://www.websurf.ru/

в краце - проект автосерфинг, сообщество обменивающиеся трафиком на сайты участников проекта.

каждый участник может быть в роли рекламодателя и работника, либо платить за просмотры своего сайта другими, либо зарабатывать на просмотрах.

админ зарабатывает на комиссии которую он устанавливает (например за 2 просмотра чужого сайта работник может поставить в просмотр 1 показ своего сайта (комиссия 50%))

по тех условиям

нужен скрипт сайта + интерфейс АПИ для вин32 проги для работы с сайтом

скрипт организовывает работу сервиса для рекламодателей и работников

обеспечивает комфортную управляемость для администратора

должны быть инструменты общения между пользователями

инструменты рассылок и новостей

программа должна обеспечивать подмену реферера при серфинге

выбор случайного таймаута от 30сек до 3 минут при просмотре сайта

контроль ИП адресов работников (все адреса должны быть уникальными и не повторяться, возможно ли организовать проверку нахождения за НАТом??????)

контроль антивируса и показа трафика (работник не должен иметь возможность блокировать трафик идущий через программу)

контроль заработка (работник не может заработать более чем N денег в сутки это должно задаваться админом и управляться им в админке) и соответственно весь серфинг должен распределяться равномерно в течении суток согласно этой настройке.

- система тикетов (внутренняя почта клиент-админ)

- новости на сайте

- регистрация/восстановление аккаунта

логин пароль email ...

- рассылка

- добавление удаление сайтов, которые хотят крутить

- добавление рефероров к сайку который хотят крутить

- контроль уникальности активных ИПов клиентов

- статистика -сколько сайтов в открутке, сколько клиентов новых за сегодня, сколько клиентов всего, сколько клиентов активных сейчас

- скрипт, на который будет стучать софт, и который будет собирать всю статистику по просмотрам и выдавать задания (тут надо будет согласовывать работу с программистом софта)

- система взаиморасчетов (баланс, как пополняется, как расходуется, без взаимодействия с другими системами)

- логика, которая будет отвечать за начисление денег, комисии и т.д.

- админка (навскидку: список пользователей, статистика, настройки)

- начисление бонусов как вручную так и автоматически (например свежезареганным)

Трафик между клиентом и сервером должен шифроваться

вот как то так в первом приближении

ну и комментарии в коде обязательны хотя бы минимальные

- реферальная программа

+ контроль ГЕО

принимаются работники только СНГ региона, эти данные должны передаваться на наш софт через АПИ

от Вас требуется движок сайта, вин32софт не нужен - только интерфейс к нему

13 лет назад
otli4nic
Алексей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Добавить всплывающее окно

    Для интернет-магазина требуется добавить всплывающее окно при оформлении заказа. При добавлении товара в корзину должно появляться всплывающее окно, которое предлагает о продолжить покупки, перейти в корзину, либо оформить заказ. Дорогие фрилансеры, пишите ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработать веб-сервис по аналогу

    Приветствую, уважаемые, разработчки! Необходимо разработать веб-сервис по аналогии с helper.ru + доработки. Интересует стоимость и сроки (в диапазонах ОТ и ДО). Предпочтение отдается разработчикам с опытом в данной области. ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать скрипт

    $50

    Есть php скрипт, отдающий mp3 файлы. В скрипте указан ID файла начиная с которого нужно искать в определенной директории и сабдомене. Нужно добавить условие для указания новых айди и новых сабдоменов. ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Движок сайта ставок

    Добрый день (или что там у вас). Интересует создание движка сайта для ставок на события (современно с использованием джиквери и т.п.). Функционал: 1. Авторизация с помощью твитера, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать интернет-магазин

    $250

    Необходимо сделать качественный интернет-магазин. Дизайн и верстка есть. Нужно натянуть дизайн, настроить модули. На самом деле сейчас есть необходимость в 4 интернет-магазинах. Движок – не самописный, бесплатный должен быть. От вас – скорость выполнения, качество, ...

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Автоматическая обработка прайс листа

    Здравствуйте. Задача такая. Имеется прайс лист поставщика на цену поставщика надо сделать наценку в процентном выражении. Наценки могут быть разные от 10 и до 40% в зависимости от первоначальной стоимости. Выходной файл нужен в расширении ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вставить флеш-баннер + легкая доработка

    (Сайт на Wordpress) Адрес сайта http://ceramicstroi.ru/ Необходимо внести в шаблон следующие изменения: 1. вставить на сайт флэш баннер (на всех страницах сайта) расположить баннер перед основным контентом ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад