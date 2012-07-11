Проект по аналогу

нужен проект аналог http://www.websurf.ru/

в краце - проект автосерфинг, сообщество обменивающиеся трафиком на сайты участников проекта.

каждый участник может быть в роли рекламодателя и работника, либо платить за просмотры своего сайта другими, либо зарабатывать на просмотрах.

админ зарабатывает на комиссии которую он устанавливает (например за 2 просмотра чужого сайта работник может поставить в просмотр 1 показ своего сайта (комиссия 50%))

по тех условиям

нужен скрипт сайта + интерфейс АПИ для вин32 проги для работы с сайтом

скрипт организовывает работу сервиса для рекламодателей и работников

обеспечивает комфортную управляемость для администратора

должны быть инструменты общения между пользователями

инструменты рассылок и новостей

программа должна обеспечивать подмену реферера при серфинге

выбор случайного таймаута от 30сек до 3 минут при просмотре сайта

контроль ИП адресов работников (все адреса должны быть уникальными и не повторяться, возможно ли организовать проверку нахождения за НАТом??????)

контроль антивируса и показа трафика (работник не должен иметь возможность блокировать трафик идущий через программу)

контроль заработка (работник не может заработать более чем N денег в сутки это должно задаваться админом и управляться им в админке) и соответственно весь серфинг должен распределяться равномерно в течении суток согласно этой настройке.

- система тикетов (внутренняя почта клиент-админ)

- новости на сайте

- регистрация/восстановление аккаунта

логин пароль email ...

- рассылка

- добавление удаление сайтов, которые хотят крутить

- добавление рефероров к сайку который хотят крутить

- контроль уникальности активных ИПов клиентов

- статистика -сколько сайтов в открутке, сколько клиентов новых за сегодня, сколько клиентов всего, сколько клиентов активных сейчас

- скрипт, на который будет стучать софт, и который будет собирать всю статистику по просмотрам и выдавать задания (тут надо будет согласовывать работу с программистом софта)

- система взаиморасчетов (баланс, как пополняется, как расходуется, без взаимодействия с другими системами)

- логика, которая будет отвечать за начисление денег, комисии и т.д.

- админка (навскидку: список пользователей, статистика, настройки)

- начисление бонусов как вручную так и автоматически (например свежезареганным)

Трафик между клиентом и сервером должен шифроваться

вот как то так в первом приближении

ну и комментарии в коде обязательны хотя бы минимальные

- реферальная программа

+ контроль ГЕО

принимаются работники только СНГ региона, эти данные должны передаваться на наш софт через АПИ

от Вас требуется движок сайта, вин32софт не нужен - только интерфейс к нему