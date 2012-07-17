Нужно поправить скрипт на сайте http://www.express.ru/. Сейчас фото консультантов (в левй части сайта) увеличиваются по наведению на них. При смене региона (в правой части сайта "Ваш регион:") например на "Москва" фото второго консультанта больше ...
Нужен парсер
Задача.
1. Спарсить данные с сайта (предоставлю сайт по требования в л/с)
2. Полученные данные занести в БД
3. Вывести данные из БД на сайт.
Верстка будет предоставлена.
Сайт в виде словаря. Т.е. есть список определений и для каждого определения должна быть своя страница.
Пишите сроки и цену.
Оплата WMR после запуска сайта.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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