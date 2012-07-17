Нужен парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок164 просмотра

Задача.

1. Спарсить данные с сайта (предоставлю сайт по требования в л/с)

2. Полученные данные занести в БД

3. Вывести данные из БД на сайт.

Верстка будет предоставлена.

Сайт в виде словаря. Т.е. есть список определений и для каждого определения должна быть своя страница.

Пишите сроки и цену.

Оплата WMR после запуска сайта.

13 лет назад
pivovarov
Стас 
44 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

cthutq231190
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$50
4 дня
Работой с Сергеем доволен. Никаких проблем. Все выполнено согласно заданию и в срок.
Хороший заказчик. Задачу ставит чётко и ясно. Оплата моментальная.

Заявки фрилансеров

cthutq231190
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад