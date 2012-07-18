Написать скрипт (выпадающие окошки)

Смысл в следующем - если пройти по ссылке

http://www.booking.com/hotel/fr/concorde-la-fayette.ru.html?sid=71498edfcd13bbd47de6eb88c6525bb2;dcid=1

Подождать 5-10 секунд справа внизу экрана, появится 2 окошка

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Последнее бронирование произведено 8 мин назад из страны Италия!

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Сейчас 42 пользователя просматривают этот отель.

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Повисит 4-5 секунд и пропадает.

Нам надо сделать тоже самое в виде картинок. Фразы и количество секунд согласуем

Движок Webasyst если это важно.

И второе задание

http://prestadev.ru/addons/advertising-marketing/68-okno-pri-vhode-na-sayt.html

Сделать тоже для вебасиста - необязательно модулем - можно просто показать где в коде убирается и добавляется.

Соотвественно чем дешевле и быстрее тем лучше.

Спасибо