Здравствуйте, нужно сделать полуавтоматический парсер (информации) и видео под доп.поля. Также нужно вывести торрент на отдельную страницу. Торрент уже реализован. Что значит парсер информации, и видео? Это информации в виде обоев, ...
Доделать скрипт
Есть скрипт, который нужно доделать, бюджет 50 долларов тз в личку
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