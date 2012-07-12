Клиентская база

Добрый день!

У нас возникла потребность в некой базе. У нас свой сервер на нем стоит Mac OS.

Задача следующая:

менеджеры должны иметь доступ к базе по паролям (доступ к базе через IP адрес (возможно через WWW), так как у меня есть менеджеры в других городах, соответственно ОС у всех разные)

база клиентов (название организации, контактные данны адрес телефон, дата когда создалась эта запись и естественно каким менеджером, редактировать ее может только тот кто создал, а просматривать может любой менеджер и смена владельца записи тем менеджером кто ее создал)

Прикреплен файл с функционалом, полями, и пользователями.

Что-то типо CRM, но проще, многопользовательская адресная книга)

С Вас сроки, и цена, благодарю!)