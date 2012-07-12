Здравствуйте, нужно сделать полуавтоматический парсер (информации) и видео под доп.поля. Также нужно вывести торрент на отдельную страницу. Торрент уже реализован. Что значит парсер информации, и видео? Это информации в виде обоев, ...
Клиентская база
Добрый день!
У нас возникла потребность в некой базе. У нас свой сервер на нем стоит Mac OS.
Задача следующая:
менеджеры должны иметь доступ к базе по паролям (доступ к базе через IP адрес (возможно через WWW), так как у меня есть менеджеры в других городах, соответственно ОС у всех разные)
база клиентов (название организации, контактные данны адрес телефон, дата когда создалась эта запись и естественно каким менеджером, редактировать ее может только тот кто создал, а просматривать может любой менеджер и смена владельца записи тем менеджером кто ее создал)
Прикреплен файл с функционалом, полями, и пользователями.
Что-то типо CRM, но проще, многопользовательская адресная книга)
С Вас сроки, и цена, благодарю!)
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