Доработка сайта

Сайт на джумле 1.5, сроки не горят...

Задачи:

1. Реализовать галерею на странице с товаром и в подвале на общем макете(модуль на Ваш выбор).

a. К каждой статье необходимо привязывать по 3-5 фото с выводом их в галерее

b. В подвале фото появляются рандомно с возможностью перехода на страницу с детальной информацией

2. Реализовать систему комментариев (JComments или иной предложенный)

a. Комментить можно без регистрации

b. Комменты постятся с валидацией из админки

с. Возможность комментов с помощью соц. сетей