Заполнение формы и вывод результата PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок146 просмотров

Описание: Есть сайт http://www.emspost.ru/ где можно отслеживать посылки. В форме одно поле в котором нужно ввести номер посылки и выпадет результат. (например EC643583044US)

Задача: требуется создать функцию на php c использованием CURL которая на входе получает номер вставляет в эту форму и на выходе считывает данные с ресурса с выводом результата.

Оплата: по WebMoney

PHP
13 лет назад
vladsold
Влад 
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Был
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wendel
Иван 
31 год
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$15
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wendel
Иван 
31 год
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад