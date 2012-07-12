На вордпресс требуется создать сайт под готовый дизайн + каталог товаров
Заполнение формы и вывод результата PHP
Описание: Есть сайт http://www.emspost.ru/ где можно отслеживать посылки. В форме одно поле в котором нужно ввести номер посылки и выпадет результат. (например EC643583044US)
Задача: требуется создать функцию на php c использованием CURL которая на входе получает номер вставляет в эту форму и на выходе считывает данные с ресурса с выводом результата.
Оплата: по WebMoney
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