Дописать скрипт PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки139 просмотров

Задание вышлю вместе со скриптом.

В основном:

1) интегрировать один скрипт в другой

2) записать результат скрипта в базу

PHP
13 лет назад
RazvitieSaitov
Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров