Модуль рекламы на форуме ipb 3.2

Необходимо модернизировать стандартный модуль рекламы, а точнее сделать дополнительные места для баннеров на форуме стоящем на платформе ipb 3.2

Интересуют предложения тех людей, которые действительно могут сделать и ни чего при этом не испортить.. проще говоря люди с подобным опытом и свежей головой.