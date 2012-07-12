Модуль рекламы на форуме ipb 3.2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка106 просмотров

Необходимо модернизировать стандартный модуль рекламы, а точнее сделать дополнительные места для баннеров на форуме стоящем на платформе ipb 3.2

Интересуют предложения тех людей, которые действительно могут сделать и ни чего при этом не испортить.. проще говоря люди с подобным опытом и свежей головой.

13 лет назад
we-ds
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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