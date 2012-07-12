Написать плагин под браузер Chrome. Подробное ТЗ при переписке.
Модуль рекламы на форуме ipb 3.2
Необходимо модернизировать стандартный модуль рекламы, а точнее сделать дополнительные места для баннеров на форуме стоящем на платформе ipb 3.2
Интересуют предложения тех людей, которые действительно могут сделать и ни чего при этом не испортить.. проще говоря люди с подобным опытом и свежей головой.
Заявки фрилансеров
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