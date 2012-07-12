Написать плагин под браузер Chrome. Подробное ТЗ при переписке.
Страница с перетаскиваним (Drag and Drop)
Программист и дизайнер в одном лице, да ещё и профессионал!
Нужна страница, где пользователь будет перетаскивать объекты
Реализация либо на jQuery либо на HTML5.
Для дочитавших до конца - необходимо сформировать отчет о взаимном расположении объектов
и записать его в БД. С аналогичным по функциональности редактором, но созданными на основе технологии Adobe Flash можно ознакомиться на сайте:
http://www.drawanywhere.com/demo.aspx
Работа по официально оформляемому договору подряда.
Оплата по завершении в размере 60000 руб.
Заявки фрилансеров
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