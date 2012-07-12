Страница с перетаскиваним (Drag and Drop)

Программист и дизайнер в одном лице, да ещё и профессионал!

Нужна страница, где пользователь будет перетаскивать объекты

Реализация либо на jQuery либо на HTML5.

Для дочитавших до конца - необходимо сформировать отчет о взаимном расположении объектов

и записать его в БД. С аналогичным по функциональности редактором, но созданными на основе технологии Adobe Flash можно ознакомиться на сайте:

http://www.drawanywhere.com/demo.aspx

Работа по официально оформляемому договору подряда.

Оплата по завершении в размере 60000 руб.