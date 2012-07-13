Необходимо модернизировать стандартный модуль рекламы, а точнее сделать дополнительные места для баннеров на форуме стоящем на платформе ipb 3.2 Интересуют предложения тех людей, которые действительно могут сделать и ни чего при этом не испортить.. ...
API taobao
Здравствуйте.
Необходима объяснить какой функцией API taobao или показать пример того как получить количество товаров в категории.
Просьба людей не работающих с API taobao не отписываться.
Дополнительная информация:
- Taobao (http://www.taobao.com/) - Это крупный китайский аукцион, предоставляющий возможность доступа к размещаемым у них товарам через API.
- Мануал по API - http://open.taobao.com/doc/api_list.htm?id=102
Заявки оставляйте в тендере.
Писать и задавать вопросы можно в Личные сообщения сервиса, почту или icq:
e-mail: [email protected]
icq: 9949394
Заявки фрилансеров
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