Здравствуйте.

Необходима объяснить какой функцией API taobao или показать пример того как получить количество товаров в категории.

Просьба людей не работающих с API taobao не отписываться.

Дополнительная информация:

- Taobao (http://www.taobao.com/) - Это крупный китайский аукцион, предоставляющий возможность доступа к размещаемым у них товарам через API.

- Мануал по API - http://open.taobao.com/doc/api_list.htm?id=102

Заявки оставляйте в тендере.

Писать и задавать вопросы можно в Личные сообщения сервиса, почту или icq:

e-mail: [email protected]

icq: 9949394