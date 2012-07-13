Chrome-экстеншн для показа вебстраниц в Google

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка158 просмотров

Нужно написать хром-экстеншн, который рядом с кнопкой показа превью сайта добавит ещё одну кнопку.

По нажатию на эту кнопку в фрейме, где обычно открывается превью сайта, должен открываться текст страницы сайта, сжатый при помощи Readability Redux или аналогичного, более современного скрипта (оставляют только полезный контент).

Рамка, окружающая фрейм, должна быть стилизована под стандартную, с превью.

Если контент не влазит в фрейм — фрейм должен прокручиваться.

Вот скриншот того, как это примерно выглядит: http://www.evernote.com/shard/s6/sh/06e947ad-7d61-41db-b85d-407651389e43/a361e586ecca93de86c9d17748b945dd

Срок исполнения — до 4 дней.

13 лет назад
swapper
45 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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