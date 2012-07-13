Необходимо модернизировать стандартный модуль рекламы, а точнее сделать дополнительные места для баннеров на форуме стоящем на платформе ipb 3.2 Интересуют предложения тех людей, которые действительно могут сделать и ни чего при этом не испортить.. ...
Chrome-экстеншн для показа вебстраниц в Google
Нужно написать хром-экстеншн, который рядом с кнопкой показа превью сайта добавит ещё одну кнопку.
По нажатию на эту кнопку в фрейме, где обычно открывается превью сайта, должен открываться текст страницы сайта, сжатый при помощи Readability Redux или аналогичного, более современного скрипта (оставляют только полезный контент).
Рамка, окружающая фрейм, должна быть стилизована под стандартную, с превью.
Если контент не влазит в фрейм — фрейм должен прокручиваться.
Вот скриншот того, как это примерно выглядит: http://www.evernote.com/shard/s6/sh/06e947ad-7d61-41db-b85d-407651389e43/a361e586ecca93de86c9d17748b945dd
Срок исполнения — до 4 дней.
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