Модули для DLE 9.6

1) Нужно создать рандомизатор анкет с разделением, анкеты загруженные админом должны быть всегда ниже по позициям чем анкеты пользователей, рандом должен осуществляться раз в сутки.

2) Подключить платежную систему Web Money.

В профиле пользователя должны быть такие функции

Ваш баланс: 2523 руб. пополнить

Расход в сутки: 1512 руб.

Расход в месяц: 45360 руб.

Баланса хватит на 1.6686507936508 дней

Принцып снятия денег, у анкет в профиле пользователя отображаються кнопку включить показ анкет и выключить, при включенном режиме с пользователя списываетсья вас 5 рублей, при отключении анкеты либо недостаточности средств анкета опять уходит в режим модерации, только смотри когда анкета включена на дле она с админки прпоадает, нужно чтоб оставалась и был статус включена или выключена.

При остатке допустим в 100 рублей на счете должна ити отправка емейл сообщения пользователю на почту что мол денюшка заканчиваеться произведите оплату.

В анкетах должна быть кнопка активировать и деактивировать и отображаться пользователям, каждому только к своим анкетам.