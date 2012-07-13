Модули для DLE 9.6

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки142 просмотра

1) Нужно создать рандомизатор анкет с разделением, анкеты загруженные админом должны быть всегда ниже по позициям чем анкеты пользователей, рандом должен осуществляться раз в сутки.

2) Подключить платежную систему Web Money.

В профиле пользователя должны быть такие функции

Ваш баланс: 2523 руб. пополнить

Расход в сутки: 1512 руб.

Расход в месяц: 45360 руб.

Баланса хватит на 1.6686507936508 дней

Принцып снятия денег, у анкет в профиле пользователя отображаються кнопку включить показ анкет и выключить, при включенном режиме с пользователя списываетсья вас 5 рублей, при отключении анкеты либо недостаточности средств анкета опять уходит в режим модерации, только смотри когда анкета включена на дле она с админки прпоадает, нужно чтоб оставалась и был статус включена или выключена.

При остатке допустим в 100 рублей на счете должна ити отправка емейл сообщения пользователю на почту что мол денюшка заканчиваеться произведите оплату.

В анкетах должна быть кнопка активировать и деактивировать и отображаться пользователям, каждому только к своим анкетам.

DLE
13 лет назад
Hazarus
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$100
5 дней
Поведение заказчика считаю неадекватным. Работать советую советую только по предоплате. Данный пользователь нарушил следующий пункт правил публикации отзывов (http://www.weblancer.net/terms/reviews/): 3.4.3. Публикации Отзыва до начала/окончания сотрудничества.

Заявки фрилансеров

prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Программист рhp, фреймворк kohana

    ###Не следует рассматривать это предложение как быстрый заработок, скорее это постоянный и стабильная оплата на качественную работу### Требуется грамотный кодер для доработки сайта. Необходимые глубокие знания: php, фреймворк kohana. Знания в области ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработки форума DLE

    $250

    Форум – forum.i-mash.ru Движок – DLE Forum 2.5 (http://www.dle-files.ru) Суть доработок: Необходимо темам форума присваивать экспертов с возможностью редактирования и отображения на сайте. подробное ТЗ в прикрепленном файле

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP, замена текста в файле .doc Ms Word (2003)

    $100

    Требуется написать 2-е PHP функции, работающими с файлами Ms Word (не .docx, а родной формат): 1. docReadFile($file_path) - читает doc файл, возвращает только plain-текст с разделенный по абзацам, без форматирования. ...

    DebianLinuxPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подключить osCommerce к SAP

    Добрый день! у меня есть очень интересный проект для профессионала в php. Нужно подключить osCommerce к SAP. Мы уже как то пробовали подключиться, но у нас не получилось. Тоесть, основная масса кода ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Прикрутить модули к Джумла

    $50

    Имеется сайт на joomla 2.5, необходимо: 1. прикрутить агрегатор платежных систем для работы с физическими лицами (на ваш выбор, тот с которыми вы уже работали,например робокасса, не на магазин, а на просто сайт на ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать php скрипт с БД

    $100

    Подробное тех задание вышлю персонально тому кто возьмется за работу! Оплата $60 долларов. срок: до 27.07.2012 +$40 долларов премия если всё будет сделанно четко и вовремя Условие: возможность в любой момент ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перенос информации на новый сайт

    $500

    Описание проекта: Перенос информации со старого сайта, на новый. Парсинг новой информации, на новый сайт Основные задачи, стоящие перед специалистом: - перенос информации (данные из БД, картинки) со старого ...

    JoomlaMySQLPHPYii
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Плагин для WP (BP & bbP)

    $50

    У меня есть BuddyPress и в его составе установлен bbPress, нужно написать плагин, который добавит возможность при добавлении топика, добавлять голосование (как в phpBB). Пробовал установить плагин bbPress Polls - не прокатило, ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад