Есть готовый движок на ASP.NET MVC. Нужно добавить авторизацию с помощью Facebook и Twitter
Консультация по mysql запросу
Необходим mysql запрос который бы возвращал ближайшие 10 незанятых значений поля до переданного аргумента и после переданного аргумента.
Т.е. если я передал id = 20, то mysql выдавал мне ближайшие 10 id который отсутствуют в базе до и после значения.
skype: blackcat200777
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