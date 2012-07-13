Консультация по mysql запросу

Необходим mysql запрос который бы возвращал ближайшие 10 незанятых значений поля до переданного аргумента и после переданного аргумента.

Т.е. если я передал id = 20, то mysql выдавал мне ближайшие 10 id который отсутствуют в базе до и после значения.

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