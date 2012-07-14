Сделать календарь для Joomla 2.5.4 с привязкой статей по определенной дате (не по дате публикации). Задача 1: 1. Возможность привязки статьи к дате (в ...
Сделать модуль (Hyip) для CMS NetCat
Дистрибутив: NetCat Extra 4.72
Требуется сделать для данной CMS модуль (или компоненты) на тему инвестиционной компании.
Функционал должен быть примерно как у Hyip (Хайп). Подробности изложу только исполнителю.
Дополнительно нужна верификация операций по СМС.
Дизайн делать не нужно (можно использовать стандартный макет или вообще все представить в табличном виде).
Наполнять сайт информацией тоже не нужно.
Приветствуется опыт разработки Хайпов, отличное знание PHP, JavaScript, AJAX, Cron, MySQL.
Возможна личная встреча с исполнителем в Санкт-Петербурге.
Возможно долгосрочное сотрудничество.
Предлагайте сразу свою цену! Чтобы нам было проще определиться с выбором исполнителя.
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