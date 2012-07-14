Сделать модуль (Hyip) для CMS NetCat

Дистрибутив: NetCat Extra 4.72

Требуется сделать для данной CMS модуль (или компоненты) на тему инвестиционной компании.

Функционал должен быть примерно как у Hyip (Хайп). Подробности изложу только исполнителю.

Дополнительно нужна верификация операций по СМС.

Дизайн делать не нужно (можно использовать стандартный макет или вообще все представить в табличном виде).

Наполнять сайт информацией тоже не нужно.

Приветствуется опыт разработки Хайпов, отличное знание PHP, JavaScript, AJAX, Cron, MySQL.

Возможна личная встреча с исполнителем в Санкт-Петербурге.

Возможно долгосрочное сотрудничество.

Предлагайте сразу свою цену! Чтобы нам было проще определиться с выбором исполнителя.