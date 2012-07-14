Доработка скрипта – сделать ЧПУ и мета-теги

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок144 просмотра

Нужно доработать сайт http://d1.by/, сделанный на основе скрипта ECMall (многопользовательский магазин).

1. Сделать ЧПУ для разделов и подразделов. Например, вместо http://d1.by/index.php?app=search&cate_id=291 сделать d1.by/myagkaya_mebel/divany

2. Сделать возможность задавать мета-теги вручную для каждого раздела и подраздела в каталоге.

13 лет назад
Gruzovoz
Виктор 
43 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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