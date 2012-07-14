Отделить функцию от глобального пространства

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка110 просмотров

Имеется функция которая вступает в конфликт с движком, потому её приходится запускать из отд. файла. Можно ли её отделить не помещая в отдельный файл ?

skype blackcat200777

13 лет назад
BobulevVT
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13 лет назад
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