Доделать магазин на Magento

Есть интернет магазин на Magento- niceface.us / mobile

Нужно его немного доделать. Мне его доделывали уже 3 программиста и все ничего не смогли сделать, хотя работы по сути на часа 2! Мне это уже надоело!

Ищу опытного специалиста Magento. Готов платить достойно за соблюдение сроков и качества выполняемой работы!

От себя гарантирую компетентность, очень подробные ТЗ с принтскринами, своевременную оплату

Список что нужно:

1. в корзине и еще в некоторых местах названия кнопок вылазят за пределы

2. когда мы в поиске вводим слово , нажимаем "искать" , у нас выводится список товаров, над ним слева сверху - "3 шт", а нужно сделать "найдено 3 шт" - добавить "найдено"

3. Кнопку "сбросить фильтр" перенести и нормально расположить слева в колонке под заглавием

4. Кнопка купить - надпись сама на кнопке в некоторых браузерах выглядит большой. В общем нужно кнопку купить в карточке товара сделать нормально, чтобы размер сооствтествовал надписи "купить"

5. При наведении нп кнопку "купить" в карт товара, высвечивается подсказка всплывающая - ее убрать

6. в категории товаров, при листании страниц с товарами, снизу кнопка "далее" - стрелочка, сползает ниже, ее нужно поместить, чтобы на уровне была с цифрами

7. Цвет шрифта ссылок всех - светлый и иногда не видно или плохо видно ссылку посмотри в картинке "белые ссылки п ..."

8. В корзине баг - нужно убрать. Добавль в корзину один товар, потом еще другой товар (с другого раздела например) и теперь в корзине нажми "удалить" один из товаров и ты увидешь этот баг

9. Дублируется изображение в всплывающем окне

Очень жду и надеюсь! Работы еще много

I C Q : 366 - 892 - 443

S k y p e : mihail - consulting