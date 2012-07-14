Нужен хороший специалист, для доработки сайта-файлового хранилища. Со знаниями PHP5, Mysql, CodeIgniter, Nginx. Нужно будет добавить несколько функций и устранить ошибки, оставшиеся от предыдущих программистов.
Доделать магазин на Magento
Есть интернет магазин на Magento- niceface.us / mobile
Нужно его немного доделать. Мне его доделывали уже 3 программиста и все ничего не смогли сделать, хотя работы по сути на часа 2! Мне это уже надоело!
Ищу опытного специалиста Magento. Готов платить достойно за соблюдение сроков и качества выполняемой работы!
От себя гарантирую компетентность, очень подробные ТЗ с принтскринами, своевременную оплату
Список что нужно:
1. в корзине и еще в некоторых местах названия кнопок вылазят за пределы
2. когда мы в поиске вводим слово , нажимаем "искать" , у нас выводится список товаров, над ним слева сверху - "3 шт", а нужно сделать "найдено 3 шт" - добавить "найдено"
3. Кнопку "сбросить фильтр" перенести и нормально расположить слева в колонке под заглавием
4. Кнопка купить - надпись сама на кнопке в некоторых браузерах выглядит большой. В общем нужно кнопку купить в карточке товара сделать нормально, чтобы размер сооствтествовал надписи "купить"
5. При наведении нп кнопку "купить" в карт товара, высвечивается подсказка всплывающая - ее убрать
6. в категории товаров, при листании страниц с товарами, снизу кнопка "далее" - стрелочка, сползает ниже, ее нужно поместить, чтобы на уровне была с цифрами
7. Цвет шрифта ссылок всех - светлый и иногда не видно или плохо видно ссылку посмотри в картинке "белые ссылки п ..."
8. В корзине баг - нужно убрать. Добавль в корзину один товар, потом еще другой товар (с другого раздела например) и теперь в корзине нажми "удалить" один из товаров и ты увидешь этот баг
9. Дублируется изображение в всплывающем окне
Очень жду и надеюсь! Работы еще много
I C Q : 366 - 892 - 443
S k y p e : mihail - consulting
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