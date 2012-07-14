Разработать карту по образцу

Вот образец:

http://www.sredural.ru/ground/istok#ground-map

Необходимо выполнить точно такую же карту по чертежу, вся графика, весь функционал должны быть идентичными. Данные в карту грузятся из XML файла. Есть исходник карты в JPG.

Заказ на три карты.

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