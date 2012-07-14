При попитке использования модуля Многоуровневой навигации, он толком не работает, появляются ошибки в логе [Sat Jul 14 15:58:51 2012] [error] [client 217.20.179.145] PHP Fatal error: Call to undefined method Tools::unSerialize() in /var/www/print-service.com.ua/modules/blocklayered/blocklayered.php on line ...
Верстка сайта, настройка движка Webasyst
Верстка сайта (СРОЧНО) – настройка движка Webasyst shop scri
СРОЧНО!!!
ТЗ
1. Кроссбраузерная верстка сайта по макету в PSD
2. Настройка CMS Webasyst shop script
3. Добавление и нополнение магазина товарами
4. Рекламная поддержка сайта
Нужен ответственный не пропадающий программер, верстальщик. Понимающий наши требования и желания с полуслова.
ОТЛИЧНО знающий Webasyst shop script
skype: pavlusha72ru
89612073204 Pavel
mail: [email protected]
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Есть интернет магазин на Magento- niceface.us / mobile Нужно его немного доделать. Мне его доделывали уже 3 программиста и все ничего не смогли сделать, хотя работы по сути на часа 2! Мне ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен хороший специалист, для доработки сайта-файлового хранилища. Со знаниями PHP5, Mysql, CodeIgniter, Nginx. Нужно будет добавить несколько функций и устранить ошибки, оставшиеся от предыдущих программистов.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно натянуть PSD макеты на Joomla 2 (со всем функционалом), шаблон вывода материала и шаблон вывода категории материалов. Пишем сразу примерную цену! Пишем примерную цену как за выполненную работу без модуля ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Имеется функция которая вступает в конфликт с движком, потому её приходится запускать из отд. файла. Можно ли её отделить не помещая в отдельный файл ? skype blackcat200777Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нуже скрипт для стоматического выравнивания картинок в блоке. То есть: если логотипов 10 – в одну строку, а если 12 – в две строки, увеличив размер. При этом на первой 8, а на второй ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Правка MODx Evo. Час/500р. Работы на 2 часа.Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
В боковую колонку вывести бренды на сайте www_artatel_kz, чтобы можно было сортировать товары не только по категориям, но и по брендам ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен программист 1С-Битрикс, доработка проекта интернет магазина. Подробности в аську 484 664 092Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать каталог недвижимости на Джумле (доска объявлений). Верстка готова. ТЗ есть. Оплата через СБC. Отписывайтесь в проекте, в личку не пишите.Веб-программирование16 заявокЗакрыт13 лет назад