Верстка сайта, настройка движка Webasyst

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Закрыт1 заявка147 просмотров

Верстка сайта (СРОЧНО) – настройка движка Webasyst shop scri

СРОЧНО!!!

ТЗ

1. Кроссбраузерная верстка сайта по макету в PSD

2. Настройка CMS Webasyst shop script

3. Добавление и нополнение магазина товарами

4. Рекламная поддержка сайта

Нужен ответственный не пропадающий программер, верстальщик. Понимающий наши требования и желания с полуслова.

ОТЛИЧНО знающий Webasyst shop script

skype: pavlusha72ru

vk.com/castyell

89612073204 Pavel

mail: [email protected]

Webasyst
13 лет назад
Castyell
Павел 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров