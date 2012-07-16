Парсинг каталога фирм

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок231 просмотр

Здравствуйте. Необходимо спарсить данные каталога фирм и поместить их в шаблон xml.

Пример шаблона в приложении.

Срок около 1 рабочего дня. От вас мне требуется цена.

13 лет назад
Murrey_Head
Александр 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Skotch
35 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Сотрудничеством доволен, исполнитель прекрасно справился с поставленной задачей.
Хороший заказчик, все проверяет и объективно все оценивает. Рекомендую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Skotch
35 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад