Написать модуль под DLE

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки196 просмотров

Нужно:

написать модуль под DLE для сайта www.one-hd.ru - т.е сделать кнопку - (видео не работает).

пример - http://www.tvcok.ru/film/obvinyaemyij.html

DLE
13 лет назад
dakain
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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