Создать сайт с нестандартным функционалом

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок233 просмотра

создать сайт на базе CMS (дизайн имеется).

Нужно создать сайт с расширенным функционалом на CMS с открытым кодом (желательно не бесплатная).

Пришу обраться только тем разработчикам которые уже имели опыт в создание сайтов-порталов на CMS.

Дизайн уже имеется. Нужно создать функционал.

Тех задание предоставлю после просмотра портфолио сайтов примеров CMS.

Сроки 20 дней. Жесткие требования по срокам.

13 лет назад
Saychik
43 года
18 лет в сервисе
Был
месяц назад

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