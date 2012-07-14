Карточка товара virtuemart

нужно сделать карту товара virtuemart по такому стилю http://www. elite-paint. com/show_painting.php?id=166&lang=ru нужно чтобы такие показатели как тема, стиль, размер..... были как ссылки на категорий и автоматически перечислялись исходя из выбранных категорий куда относиться работа.

Идентификатор A0095

Тематика Натюрморт

Стиль Символизм

Размер 60x80

Цветовая гамма Желтый

Автор Ян Новак

...

и нужно сверстать шаблон на joomla 2.5 исходник в PSD предоставлю