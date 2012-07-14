Карточка товара virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки217 просмотров

нужно сделать карту товара virtuemart по такому стилю http://www. elite-paint. com/show_painting.php?id=166&lang=ru нужно чтобы такие показатели как тема, стиль, размер..... были как ссылки на категорий и автоматически перечислялись исходя из выбранных категорий куда относиться работа.

Идентификатор A0095

Тематика Натюрморт

Стиль Символизм

Размер 60x80

Цветовая гамма Желтый

Автор Ян Новак

...

и нужно сверстать шаблон на joomla 2.5 исходник в PSD предоставлю

Joomla
13 лет назад
kab12
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

site-service
44 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$120
4 дня
Обещано многое но ничего не выполнено и исполнитель отказался от продолжения выполнения проекта
Invlana
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов(-2)
13 лет назад
$100
5 дней

Заявки фрилансеров

site-service
44 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
Invlana
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов(-2)
13 лет назад