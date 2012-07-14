Нужно: написать модуль под DLE для сайта www.one-hd.ru - т.е сделать кнопку - (видео не работает). пример - http://www.tvcok.ru/film/obvinyaemyij.html
Карточка товара virtuemart
нужно сделать карту товара virtuemart по такому стилю http://www. elite-paint. com/show_painting.php?id=166&lang=ru нужно чтобы такие показатели как тема, стиль, размер..... были как ссылки на категорий и автоматически перечислялись исходя из выбранных категорий куда относиться работа.
Идентификатор A0095
Тематика Натюрморт
Стиль Символизм
Размер 60x80
Цветовая гамма Желтый
Автор Ян Новак
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и нужно сверстать шаблон на joomla 2.5 исходник в PSD предоставлю
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