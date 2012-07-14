Требуется доработать компонент Клубы (Фонды), а также Проекты для участников клубов. Сайт разрабатывается на Instant CMS. Подробное ТЗ прикреплено к проекту. 2/3 ТЗ выполнено, они отмечены в файле. Требуется довести проект до ...
Сайт на Drupal 6, 7
Требуется специалист для создания сайта "под ключ" имея готовую вёрстку. CMS Drupal 6 или 7. Тематика сайта: каталог кондиционеров. Работать хотелось бы на постоянной партнёрской основе. Программист должен быть из Украины для оперативной связи.
Портфолио работ обязательно! Детально в личке или по аське: 47773617
Заявки фрилансеров
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