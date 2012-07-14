Сайт на Drupal 6, 7

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки156 просмотров

Требуется специалист для создания сайта "под ключ" имея готовую вёрстку. CMS Drupal 6 или 7. Тематика сайта: каталог кондиционеров. Работать хотелось бы на постоянной партнёрской основе. Программист должен быть из Украины для оперативной связи.

Портфолио работ обязательно! Детально в личке или по аське: 47773617

Drupal
13 лет назад
s3rious1988
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров