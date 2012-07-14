Сайт на Drupal 6, 7

Требуется специалист для создания сайта "под ключ" имея готовую вёрстку. CMS Drupal 6 или 7. Тематика сайта: каталог кондиционеров. Работать хотелось бы на постоянной партнёрской основе. Программист должен быть из Украины для оперативной связи.

Портфолио работ обязательно! Детально в личке или по аське: 47773617