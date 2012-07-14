Доработать сайт на Instant CMS

Требуется доработать компонент Клубы (Фонды), а также Проекты для участников клубов.

Сайт разрабатывается на Instant CMS. Подробное ТЗ прикреплено к проекту. 2/3 ТЗ выполнено, они отмечены в файле. Требуется довести проект до конца и сдать до 20 июля! Что бы понять оставшиеся пункты ТЗ необходимо изучить всё ТЗ.

Интересует долгосрочное сотрудничество, так как на основе данного проекта будет создаваться и дорабатываться новый сайт.

Исполнитель должен быть из Украины. Жду предложения.

Бюджет: 250$